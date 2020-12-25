الحلفاوي يوجه رسالة للإبراشي ويسرا بعد إصابتهما بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة للإعلامي وائل الإبراشي، والفنانة الكبيرة يسرا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏أصدق الدعوات بالشفاء للإعلامي المتميز وائل الإبراشي وللزميلة العزيزة الفنانة يسرا.. ولكل مريض يا رب.. ليس لنا إلا أنت.. اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم" .

وأصيبت الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث ثبتت إيجابية التحاليل منذ أكثر من يوم، وهي تخضع حاليا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء.

وكان الإبراشي، قال في مداخلة ببرنامج" التاسعة "على القناة الأولى "أجريت تحليل الدم الذي أثبت الإصابة بفيروس كورونا.. الأعراض بدأت خفيفة لكن أنا اتخذتها بجدية، وكلما نكسب الوقت يكون أفضل، وأنا أتعامل مع المرض دائمًا على أنه محنة بداخلها منحة نتعلم منها الكثير، ولم أتعامل معه بالانهيار النفسي، وهذا مهم جدا وخاصة مع الكورونا، فأنا أتعامل معها بإيجابية".

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