"ربنا يشفيكي".. عبير صبري توجه رسالة ليسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة عبير صبري، على توجيه رسالة إلى الفنانة يسرا، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت عبير، صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف سلامة عليكي يا أجمل ست في الدنيا.. يا أجمل قلب في الدنيا .. ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويخفف عنك أي تعب.. بحبك قد الدنيا".

وأصيبت الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث ثبتت إيجابية التحاليل منذ أكثر من يوم، وهي تخضع حاليا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل" خيانة عهد" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وشاركها البطولة: حلا شيحة وعبير صبري وبيومي فؤاد، وعدد من الفنانين.

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