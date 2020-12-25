( الاعراض عندي مش لطيفه).. هشام جمال يكشف تفاصيل جديدة حول إصابته بكورونا

كشف الفنان هشام جمال عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وكتب "جمال" عبر حسابه قائلًا : "جالي كورونا من حوالي ٥ أيام، والنهارده كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف ٣ اللي اتأجلت بالصدفه الحمد لله يعني اصابتي كانت هتيجي في اخر ايام بروفات".

وتابع حديثه قائلًا : "ربنا اللي عارف انا كنت خايف قد ايه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفه وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا..لو الحفله كانت اتعملت في معادها

كان زماني انا اللي عديتهم فالحمد لله.. ودعواتكم عشان الاعراض عندي مش لطيفه".

يعتبر هشام جمال أصغر منتج حيث أنشأ شركة "روزناما ريكوردز" وهي شركة إنتاج موسيقى مصرية أسسها عام 2010 وعمره 16 عاماً، بدأت شركته في إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب للممثل والمطرب أحمد مكي بأغنية "فيسبوكي" والتي حققت نجاحا كبيرا تعاقدت الشركة مع أنغام على أغنيتين "سينجل" وهما "انا ساندة عليك" و"أجمل مكان".

أنتجت الشركة أول ألبومات دنيا سمير غانم في أكتوبر 2013 وشمل 9 أغنيات، أنتجت الشركة

أول عمل درامي لها وهو مسلسل"لهفة" بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2015، كما أنتجت في 2016 مسلسل نيللي وشريهان الذي تقوم ببطولتة دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم وفي 2017 مسلسل "فى اللا لا لاند" وفي 2019 مسلسل " بدل الحدوتة 3".

أسس هشام جمال فريق غنائي بعنوان"بوي باند" وهو أحد أعضائها وأصدروا أولى أغنياتهم بعنوان "عيشها بدماغك "في يوليو 2014، وبعدها أصدرت عددًا من الأغنيات من بينها "فوق من اللي انتَ فية" "المصالح" "الصحاب" "الوقت عدونا" "صورة باهتة" "زمن الرجوله" "حبيبتي وصحبيتي وبنتي" "نكته باينه" "حابب نفسي" بمشاركه دايلر.

ويعد من أهم الفرق المصرية والاطفال التى حققت شعبيه كبيره في وقت قصير من الشباب والاطفال، وقام بأخراج عده برامج تلفزيونية من ضمنها "تلاته في واحد" "ميس اندرستاند 1" قدمتهما الفنانه شيماء سيف.