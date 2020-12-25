مؤلفة مسلسل"جمال الحريم" تكشف كواليس حلقاته

قالت سوسن عامر مؤلفة مسلسل "جمال الحريم"الذي أحدث جوا من الإثارة والتشويق مع عرض حلقاته الأولى على القنوات الفضائية، إن العمل بمثابة رسالة تحذير قوية للمشاهدين من الإنسياق وراء السحرة والمشعوذين،في ضوء انتشار الظاهرة بشكل مخيف.

وأوضحت سوسن عامر أن المسلسل عمل اجتماعي أحداثه ليست من نسج الخيال، بل مبنية على واقع وتجارب حقيقية حدثت بالفعل مع كثير من الأشخاص المحيطين ، وهو الأمر الذي جعلها تصر وبشدة في التعمق بدرجة أكبر داخل هذا العالم لينتهي الأمر بكتابة العمل.

وترى عامر أن الجانب المشترك بين جميع من لجأوا إلى السحر والمشعوذين كان تعرضهم لعمليات نصب بدرجات متفاوتة، وخسروا أموالا كثيرة على أبواب الدجالين، منوهة بأن الرسالة الأولى

للعمل هو التحذير من هذا الفخ.

وتطرقت سوسن عامر إلى حالة الجدل التي خلقها المسلسل، مشددة علي أنها سعيدة للغاية بتحقيق أعلى نسبة مشاهدة، وكذلك بحالة الإثارة والتشويق التي جذبت المشاهدين وجعلتهم يترقبون الحلقات الجديدة، غير أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها لم تتعمد المبالغة في الأحداث لإثارة الجدل، لكنها تعالج واقعا مريرا يقع فيه البعض باللجوء إلى الدجالين، لكن ما ساعدها في الأمر أن تناول عالم الجن والشعوذة ليس شائعا في الدراما، ونحن هنا نتناوله بالفعل بشكل مختلف ومميز مقارنة بالأعمال السابقة.

كما كشفت عن أن الحلقات المقبلة

ستكون أكثر إثارة وتشويق حيث يتصاعد الصراع بالمسلسل، معربة عن تقديرها كذلك للنجوم المشاركين في العمل،وكيف نجحوا في تقديم الشحصيات كما رسمها السيناريو بدقة عالية.

وعن أصعب المشاهد، قالت إن مشهد استحضار وظهور الجن العاشق"راجح" للفنانة دينا فؤاد "حنان"، والحديث معها لم يكن بالهين إطلاقا حيث استغرق ثلاثة أيام كتابة، ليظهر بهذه القوه على الشاشة، خاصة وأن طريقة كلام ولغة الجن تختلف تماما عن الإنسان.

كما أثنت عامر على المجهود الكبير الذي بذلته المخرجة منال الصيفي في العمل، واهتمامها الشديد بأدق التفاصيل، واستخدام التقنيات التي ساعدت في تحقيق المتعة البصرية والجذب للمشاهد وتفاعله مع الأحداث.

مسلسل "جمال الحريم"يتناول موضوعا في غاية الأهمية وهوعالم الدجل والشعوذه،يقوم ببطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم صلاح عبد الله ودينا فؤاد ونور اللبنانية وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، رنا رئيس، وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.