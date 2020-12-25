أغنية منفردة جديدة طرحها الفنان فؤاد عبدالواحد حملت عنوان "حبيبتي"، واصفاً في كلماتها التي تعاون بها مع الشاعر حسان العبيدلي إعجابه بمحبوبته ذات الطباع الجميلة ومتغزلاً بدلعها. ومتغزلاً بدلعها. وحملت الأغنية جملة موسيقية جميلة بلون خليجي محبوب، تصدى لتلحينها الملحن عمر الخير وقام بعملية التوزيع الموسيقي زيد عادل، والمكس والماسترينج جاسم محمد، وإشراف حسن طالب. زيد عادل، والمكس والماسترينج جاسم محمد، وإشراف حسن طالب. هذا وقد طرحت أغنية "حبيبتي" عبر القناة الرسمية للفنان فؤاد عبدالواحد ضمن فيديو ممنتج يحتوى على كلمات الأغنية، الى جانب الإذاعات والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فؤاد عبد الواحد يطرح أغنية حبيبتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.