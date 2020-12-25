غداً.. راجح داوود يشارك في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

تنظم دار الأوبرا المصرية,حفلا لأعمال الموسيقار راجح داوود بقيادة المايسترو نادر عباسي، يحييه أوركسترا القاهرة السيمفونى، وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل، على المسرح الكبير.

ويقوم بالعزف في الحفل كل من سوزان صابر "فيولا"، هيثم درويش "عود"، شريف إسحاق "بيانو"، صفاء عبد الرحمن "فلوت"، عمرو سمير"بان فلوت"، صابر عبد الستار"قانون"، هانى البدرى "ناى"، حازم عبد القادر " درامز"، محمد العشرى "باص جيتار"، سمير عزمي، صلاح بيجاتو "غناء".

ويشارك فى الحفل راجح داوود بالعزف على "آلة الأورغن"، حيث يتضمن البرنامج باقة من إبداعاته التي كتبها فى القوالب الكلاسيكية وأخرى تم توظيفها كموسيقى تصويرية لمجموعة من المسلسلات والأفلام السينمائية منها : "جنية البحر" قصيد سيمفونى للأوركسترا، ملهى صغير للفيولا وأوركسترا الحجرة، ترنيمة الصلاة الأخيرة للفلوت

والكلارنيت والتشيللو والأوركسترا الوترى، المحاربون للعود والبيانو والأوركسترا، ابتهال لصوت غنائى وأوركسترا الحجرة، أحلام غائبة للفلوت والأوركسترا، أرض الخوف للبان فلوت وصوت بشرى وأوركسترا الحجرة، عصافير النيل للقانون وأوركسترا الحجرة، نصر السماء للقانون والأوركسترا، أسلحة دمار شامل للناى والبيانو والاوركسترا، رجل فى زمن العولمة للناى والعود والأوركسترا، باسكاليا للعود والأورغن والأوركسترا الوترى".

جدير بالذكر أن المؤلف الموسيقى راجح داوود يعد أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالى للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، اسس أروكسترا الهناجر للوتريات

وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999 .

وشارك راجح داوود في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و1998، عضو بالعديد من لجان تحكيم مسابقات دولية متخصصة منها المسابقة السنوية الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام بمدينة روما منذ عام 2001 .

كما شارك في بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001، كتب العديد من المؤلفات الموسيقية بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية لمجموعة من الافلام السينمائية المصرية منها: "الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، الباحثات عن الحرية، البحر بيضحك ليه، خريف آدم، القاتلة، الراعي والنساء، الصرخة، الكلام في الممنوع، الريس عمر حرب، حلم العمر، غرفه 707، كيف الحال والفيلم التسجيلى الإنسان والفنار".

وحصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996 وجائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية.