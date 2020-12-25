انطلاق مهرجان بكين الدولي للفنون 7 يناير

أعلنت الصين تنظيم الدورة الـ21 لمهرجان بكين الدولي للفنون خلال الفترة من 7 يناير حتى 4 فبراير 2021، بمشاركة 42 عرضا لفنانين من 24 دولة. وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أن دورة العام الحالي ستقام عبر الإنترنت وخارجها، وسيضم 31 عرضا عبر الإنترنت و11 عرضا مسرحيا، وستة معارض فنية، وسلسلة من الأنشطة الثقافية للترويج لأولمبياد بكين الشتوية 2022. ستقام عبر الإنترنت وخارجها، وسيضم 31 عرضا عبر الإنترنت و11 عرضا مسرحيا، وستة معارض فنية، وسلسلة من الأنشطة الثقافية للترويج لأولمبياد بكين الشتوية 2022. وأضافت اللجنة أن المهرجان سينطلق بحفل موسيقي يضم فنانين صينيين مشهورين والأوركسترا السيمفونية الوطنية الصينية، وذلك في المركز الوطني للفنون المسرحية في بكين يوم 7 يناير، فيما سيتاح عروض مجانية على الإنترنت تشمل الأوبرا الألمانية والموسيقى الكلاسيكية الإيطالية ورقصات حديثة من دول مثل فرنسا.

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