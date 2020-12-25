محمد رشاد لـ يسرا: ألف سلامة عليكي يا غالية على قلبي وقلوب ناس كتير

حرص المطرب محمد رشاد على الدعاء للنجمة يسرا بالشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". اقرأ أيضًا// محمد رشاد: الجنة مكان ما أمي موجودة وكتب "رشاد" عبر حسابه قائلًا : "ألف سلامة عليكي يا غالية علي قلبي وقلوب ناس كتير.. يارب يشفيكي و تقومي بالسلامة و يديم عليكي صحتك وابتسامتك اللي بتنور الدنيا.. دعواتكم بالشفاء"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين لها الشفاء العاجل. ناس كتير.. يارب يشفيكي و تقومي بالسلامة و يديم عليكي صحتك وابتسامتك اللي بتنور الدنيا.. دعواتكم بالشفاء"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنيين لها الشفاء العاجل. وكانت كتبت يسرا عبر حسابها تعليقًا على أصابتها بفيروس كورونا قائلة : "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع". "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع".

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