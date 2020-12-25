الأحد.. رسالة سلام ومحبة وتفاؤل بقبة الغوري

بمناسبة استقبال العام الجديد، يقيم مركز إبداع قبة الغوري ـ بشارع الأزهرـ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة مساء الأحد 27 ديسمبر، إحتفالية بعنوان " رسالة سلام ومحبة وتفاؤل إلي العالم"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
تتضمن الإحتفالية عدد من الأغنيات والتواشيح والترانيم، تشارك فيها فرقة "رسالة سلام الدولية" والتي تتكونمن : فرقة سماع للإنشاد، فرقة التراتيل والألحان القبطية، فرقة الترانيم الكنسية "أكابيلا"، فرقة "داعي الندا" من أندونيسيا، كما تُشارك للمرة الأولي فرقة " أوصانا"، في برنامج حافل ومُتنوع بلغاتٍ مختلفة.
كما تستضيف سينما الهناجر - يساحة الأوبرا- التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 26ديسمبر، الفيلم الروائي الطويل "بين بحرين"، ضمن عروض جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير السينمائى الفنان محمود عبد السميع .
الفيلم اخراج أنس طلبة، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي ، كريم الدليل، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبني ونس.
يدور الفيلم حول "زهرة" التى تتعرض إبنتها لحادث مأساوي، وتحاول إستعادة حقها، كما تصر علي إستكمال ابنتها مراحل التعليم، يعقب الفيلم ندوة مع الجمهور يديرها الناقد رامي المتولي .
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