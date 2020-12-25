بالفيديو: “جسم نفاث غامض” يحلّق في الجو… وأميركا تحقق

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آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 4:02 مساءً
"جسم نفاث غامض" يحلق في الجو وأميركا تحقق
بعدما صوّر عضو بأكاديمية “سلينغ بايلوت” رجلا يحلق على ارتفاع 3 آلاف قدم فوق ساحل كاليفورنيا، وهو يطير بواسطة محرك نفاث على ارتفاع كبير، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الطيران الأميركية، تحقيقا في الفيديو.
وعلّق طيارون من الأكاديمية على الفيديو قائلين، إن الرجل يمثل خطرا على حركة الطيران الجوية، وخصوصا أنه حلّق قرب مطار لوس أنجلوس، لافتين إلى ضرورة التحقق من حصوله على إذن بالطيران قبل الشروع في مغامرته.
وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن طياران آخران أبلغا عن مشاهدة الرجل الطائر في 30 آب الفائت، وتحدثا لبرج المراقبة بمطار لوس أنجلوس.
ونفى رئيس شركة “جيت باك أفييشن”، ديفيد مايمان في حديث لشبكة “سي بي إس”، أن يستخدم الجسم الطائر حزمة طيران نفاثة، وذلك لأنه يستحيل أن تحتفظ بالوقود بمثل هذا الارتفاع، كما أنها تصدر صوتا مرتفعا، وهو ما يخالف المشاهدات التي تحدثت عن حركة صامتة.
وإلى جانب المشاهدات التي سجلت في آب، أبلغت رحلة تابعة للخطوط الجوية الصينية كانت متجهة لمطار لوس أنجلوس عن رؤية جسم طائر على ارتفاع 6 آلاف قدم، وصف بأنه يبدو جسما نفاثا وليس طائرة من دون طيار “درون”.
ويشير خبراء في الطيران إلى إمكانية الوصول لمثل هذه الارتفاعات العالية باستخدام المحركات النفاثة التي تركب على الظهر، إلا أن المشكلة تكمن في نفاد الوقود بمثل هذه الارتفاعات الكبيرة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.
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