رسالة مؤثرة من طفل إلى “سانتا كلوز” عمرها 100 عام … هذا ما طلبه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

رسالة من طفل إلى بابا نويل عمرها مئة عام

أثارت رسالة عمرها 100 عام ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت بالـ”مؤثرة” لا سيما أنها لا زالت مختومة ولم يفتحها أحد.

وفي التفاصيل، كشفت الهيئة العامة لعلم الآثار في منطقة الألزس الفرنسية عن رسالة تعود لثلاثينيات القرن الماضي وهي ماتزال مختومة وتعود لطفل كتبها لـ”بابا نويل”، إلا أنه لم يرسلها.

ونشرت الهيئة العامة لعلم الآثار على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقا مرفقا بصور عن الرسالة المكتشفة وجاء فيها: “صدفة رائعة العثور على رسالة لم تصل لوجهتها، قبل أيام من عيد الميلاد”.

واكتشف علماء الآثار هذه الرسالة المكتوبة بخط يد طفل لـ”بابا نويل” خلال أعمال تنقيب أثرية في مطاحن في منطقة يتراسبورغ ومدينة إيلكيرش غرافنستادن المجاورة.

وكشف عن مضمون الرسالة التي عبر فيها الطفل عن رغبته الشديدة بالحصول على الهدايا، مشيرا أنه يفعل المستحيل من أجل إرضاء أهله.

وطلب الطفل في رسالته من بابا نويل دراجة هوائية ودوامة خيل صغيرة ولعبة مائدة.

ولم يعثر علماء الآثار فقط على هذه الرسالة، بل أنهم اكتشفوا العديد من المحفوظات تعود لثلاثينات القرن الماضي إلا أنها أصبحت في وضع سيئ نتيجة التعفن وتعرضها للقوارض.

وتشمل هذه القطع المكتشفة صورا عائليا وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات، وبطاقات شخصية ودعوات لتناول الغذاء وقوائم طعام.