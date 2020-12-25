شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تعلن إصابة إيناس الدغيدى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة إلهام شاهين، لـ"الخليج 365"، إصابة صديقتها المخرجة إيناس الدغيدى، بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت تعانى من الأعراض منذ أيام قليلة لتتأكد بعد نتيجة المسحة التى أجرتها وجاءت إيجابية، لتلتحق الدغيدى بقائمة الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس مؤخراً وأبرزهم يسرا وكريم فهمى ومحمد شرنوبى ودانا حمدان وجمال العدل.

وكُرمت أيناس الدغيدى فى الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، لما قدمته على المستوى السينمائي من أعمال مهمة ومميزة برئاسة الناقد الأمير أباظة، كما ترأست لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة للدورة التى انعقدت فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الماضى.



ايناس الدغيدى فى مهرجان الاسكندرية

وعبرت إيناس الدغيدى عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية خلال الندوة التى أقيمت لها على هامش الفعاليات، وقالت إنها تعتبر المهرجان بيتها، وطلبت من الحضور أن تقدم مخرجا شابا يدعى نور الدين على أراد أن يقدم فيلما عن سينما إيناس الدغيدي، وقدمته للحاضرين وبعدها عرض الفيلم للجمهور، وأثناء مشاهدة ايناس الدغيدى للعمل بكت كثيرا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.

وحكت عن بدايتها فى الإخراج، وقالت: "قدمت فى معهد سينما لأنها رفضت فى أكثر من مكان، ونصحتها إحدى الصديقات بأن تلتحق بمعهد السينما فوافقت، ونصحها المدرسون بأن تقدم بقسم إنتاج، وقبلوها بالفعل، وعرفت من هناك معنى كلمة فن".

وتابعت حكايتها وقالت: وجدت هناك عمالقة الفن المصري، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، ونصحني المخرج صلاح أبو سيف أن أتجه إلى الإخراج لأننى متفوقة فى كل دروسه، ومن هناك انتلقت إلى هذا العالم وأصبحت مخرجة".