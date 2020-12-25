شكرا لقرائتكم خبر عن Merry Christmas.. هنادى مهنا تحتفل بالكريسماس مع والديها x صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنادى مهنا على الاحتفال بأعياد الكريسماس بنشر صورة بصحبة والديها، حيث ظهرت فى الصورة إلى جوار والدها الموسيقار هانى مهنا، وشاركت هنادى الصورة مع جمهورها عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام، والتى ظهرت خلاله أثناء احتفالها بأجواء الكريسماس .



هنادى مهنا مع العائلة اثناء الاحتفال بأعياد الكريسماس

جدير بالذكر أن العام الجارى 2020 شهد أهم حدث فى حياة الفنانة هنادى مهنا ممثلاً بحفل زفافها مع أحمد خالد صالح مطلع الشهر الماضى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل الحفل كوكبة من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم حكيم.