شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تحتفل فى الكريسماس بإطلاق برومو in the morning.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت جنيفر لوبيز متابعيها بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة الكريسماس بنشر برومو أحدث أغانيها المصورة عبر فيديو كليب شاركته مع جمهورها على موقع انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "هذا صباح الكريسماس، وبالتالي قررت أهديكم "تيزر" أغنيتى القادمة، ترقبوها فى العام القادم 2021"، كما وجهت رسالة لكل متابعيها بتمنياتها وصلواتها أن يكون الجميع بأمان خلال أعياد الكريسماس مع عائلاتهم.



لوبيز خلال البرومو



جييفر لوبيز خلال برومو الكليب

وكانت النجمة جينيفر لوبيز التى دوماً ما تظهر مع عائلتها فى جميع المناسبات، قد نشرت صورة على خلاف تلك العادة حينما ظهرت وحدها وهى ترتدى فستان أحمر، كما حرصت النجمة سيلين ديون هى الأخرى على الاحتفال بصحبة أبناءها، ولكن بطريقة أخرى بعيدًا عن الفساتين المبهرة، واكتفت سلين ديون، للاحتفال بالكريسماس وهى ترتدى "البيجاما" من نفس التصميم مع أبنائها الثلاثة.

أيضاً حرصت نجمات عديدة على مشاركة متابعيهم احتفالات الكريسماس وظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، فى صور لها وهى ترتدى روب أحمر، كما ظهرت فى صور أخرى بملابس مثيرة، أما النجمة جينيفر لوبيز التى دوماً ما تظهر مع عائلتها فى جميع المناسبات، فظهرت وحدها مؤخراً، وكان ظهورها مميزًا بفستان أحمر.

فى حين نشرت المغنية مايلى سايرس عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورتها بأزياء الكريسماس على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت واقفة داخل علبة هدايا وهى ترتدى ملابس مثيرة.

أما جاستين بيبر وهايلى بالدوين فاستمرا فى الاستمتاع بحالة العشق والرومانسية التى يعيشها كلاهما بتبادل القبلات أمام شجرة الكريسماس، وذلك احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة على طريقتهما الخاصة.