شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى لـ يسرا بعد إصابتها بكورونا: ألف سلامة عليكى يا أجمل ست فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة عبير صبرى، رسالة إلى النجمة يسرا، والتي أعلنت إصابتها أمس، بفيروس كورونا، حيث نشرت عبير صبرى، صورة تجمعها بالنجمة يسرا، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها، "ألف سلامه عليكى يا أجمل ست فى الدنيا .. يا أجمل قلب فى الدنيا .. ربنا يشفيكى ويعافيكى ويخفف عنك أى تعب بحبك اد الدنيا".



يسرا وعيسر صبرى

وكانت يسرا قد قالت لليوم السابع إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم"، ووجهت حديثها للجمهور، قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".



النجمة يسرا وعبير صبرى

النجمة الكبيرة يسرا كانت قد انتهت أمس الأول من تصوير حلقة تليفزيونية ببرنامج "أبلة فاهيتا"، ومن المقرر عرضها مساء اليوم الجمعة على شاشة قناة ON، كذلك أعلن اليوم المنتج جمال العدل، إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد إصابته منذ عدة أيام، مشيرا إلى أنه في العزل الصحى بمنزله، وأن أفراد أسرته سواء زوجته أو ابنتيه بصحة جيدة، ولم يصبهما الفيروس.