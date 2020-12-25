شكرا لقرائتكم خبر عن أدوار لا تنساها لـ نعيمة الصغير فى ذكرى ميلادها.. أبرزها الكتعة فى "العفاريت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعيمة الصغير صاحبة أدوار الشر، وعرفت بملامحها الحادة وطبقة صوتها الأجشن، ولدت فى الإسكندرية اسمها الحقيقى هى نعيمة عبد المجيد عبد الجواد اشتهرت بنعيمة الصغير، ولدت فى 25 ديسمبر 1931، وتعد نعيمة واحدة من أبرز الفنانات فى السينما المصرية، اللاتى استطعن تقديم أدوار الشر، فاستطاعت أن تحفر لنفسها مكانا خاصا وسط أدوار الشر غير التقليدية، فانتقلت من فكرة المرأة الشريرة إلى مصدر الرعب لدى الكبار قبل الصغار، وعلى الرغم من لعبها لأدوار كوميدية عدة إلا أنها احتفظت بسمة الرعب فى كل فيلم ظهرت من خلاله.

قدمت نعيمة أعظم أدوارها فى فيلم "العفاريت" بدور"الكتعة" عام 1990، وحظت بإشادات كبيرة من النقاد والجمهور، وشارك فى بطولة العمل النجم الكبيرعمرو دياب، إخراج حسام الدين مصطفى، وسميت للأطفال بـ"أمنا الغولة".

فيلم "القاهرة 30 "، الذى أنتج فى عام 1966 والذى يناقش أحداث سياسية بحتة فى تلك الحقبة الزمنية جاء دورها الأم التى تزج بابنتها سعاد حسنى فى أى طريق حتى وإذا كان طريق الحرام وإقامة علاقة مشبوهة مع "أحمد مظهر" من أجل الأموال وحسب، فكان صوتها الأجش واقتراب الكاميرا منها يقلب هذه الأجواء السياسية إلى حكاية مرعبة لا يستطيع الأطفال متابعتها.

وفيلم "الزوجة الثانية"، الذى يعد من أشهر أعمالها الفنية والذى أنتج فى عام 1967، ولعبت من خلاله دور "الخالة نعيمة" الداية والتى تزج بسناء جميل إلى طريق الدجل والشعوذة ومشهد الجلوس تحت القطار والذى كان نصيحتها لها، فأيضاً جاء على نفس الإطار التى تسير عليه وارتبطت المشاهد التى ظهرت بها بمشاهد أفلام الرعب والفزع وفقاً لأدائها التمثيلى الذى خرج عن إطار الشر.

أما فى فيلم "الشقة من حق الزوجة" عام 1985 فكان تجسيدها إلى دور الحماة مختلفا تماماً، فعلى الرغم من تجسيد كل من "مارى منيب" و"ميمى شكيب" لهذا الدور إلا أنهما لم يكونا مرعبين أبداً مثل نعيمة التى قدمت ملامح الحماة المرعبة ذات طبقة الصوت الخشنة والملامح الحادة والحديث الغليظ، فمن منا لم يستمتع بمشهد ضربها بالفوطة من قبل الفنان محمود عبد العزيز وكأنه بذلك انتقم لكل مشاهد شعر بالرعب أثناء متابعته للفيلم بسبب وجودها.