شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من أسرة جمال العدل تنفى إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصادر مقربة من أسرة المنتج جمال العدل إصابة زوجته داليا صالح وبناتهما بفيروس كورونا، مؤكدة أن المنتج جمال العدل بصحة جيدة، وأنه بدأ يتلقى برتوكول العلاج لفيروس كورونا.

وأشارت المصادر، لـ"الخليج 365"، أن المنتج جمال العدل يتواجد بمنزله فى عزل خاص، وأن جميع أفراد الأسرة بصحة جيدة، ولا صحة لإصابة أى شخص من الأسرة بفيروس كورونا بخلافه.



جمال العدل وزوجته

وكان المنتج جمال العدل أكد، لـ"الخليج 365"، أنه أصيب بفيروس كورونا منذ يوم الثلاثاء الماضى بعد ما شعر بأعراض الفيروس وأجرى تحليل البى سى آر، وكانت النتيجة إيجابية، قائلا: "الحمد لله جالى الفيروس بس أنا أحسن من غيرى وخير إن شاء الله".

من ناحية أخرى كانت النجمة يسرا أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تخضع للعزل المنزلى تحت إشراف الأطباء، وتقوم بجميع الإجراءات اللازمة للعلاج من الفيروس وعلقت: "أنا مش قادرة أتكلم".