شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يحتفل بالكريسماس بصورة مع ابنته خديجة أمام شجرة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام، على الاحتفال بمناسبة الكريسماس بصحبة ابنته خديجة، حيث ظهرا معًا في صورة من أمام شجرة الكريسماس عبر حسابه على موقع انستجرام.



محمد إمام مع ابنته خديجة

من ناحية أخرى اكتملت قائمة النجوم في مسلسل "النمر" من بطولة النجم محمد إمام وذلك تمهيداً لانطلاق تصويره الفترة المقبلة للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، وانضم كل من بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وعمرو عبد الجليل وأحمد عبد الله محمود، وعدد من الفنانين الشباب، كما تشارك الفنانة نيرمين الفقى والفنان هنا الزاهد لتقف أمام بطل العمل وتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث المسلسل، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج سيرنجى.

ومن المقرر أن يصور إمام كل المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي، والمنصورية وعدة ديكورات بالقاهرة بعد انتهاء اختيارها ومعاينتها، في الوقت الذي يواصل محمد إمام تدريباته البدنية والتدريبات على اللهجة لتقديمه الشخصية الصعيدية للمرة الاولى بشكل صريح في أعماله الفنية.

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.

محمد إمام قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "هوجان" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.