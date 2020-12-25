خاص| بعد إصابتها بـ"كورونا".. يسرا لجمهورها: "ربنا يخليكم ومنحرمش منكم أبدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تخضع الفنانة يسرا للعزل، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، واتباع بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.

وفي محاولة من "الخليج 365" للاطمئنان على صحتها، أعربت الفنانة الكبيرة عن امتنانها وسعادتها باهتمام الجميع بها وبالسؤال عنها، قائلة "متشكرة أوي أوي ربنا يخليكم يا رب منحرمش منكم أبدا كلكم".

جدير بالذكر أن يسرا حصلت مؤخرا على أكثر من تكريم عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" الذي عُرض في رمضان الماضي، منها: "نجم العرب"، و"دير جيست"، كما حضرت مؤخرًا حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم.

وتستعد يسرا للمشاركة في عمل تليفزيوني يعرض في رمضان المُقبل 2021، وفيلم سينمائي جديد.

آخر مشاركات يسرا في السينما كان فيلم "صاحب المقام" مع الفنان آسر ياسين، الفنانة أمينة خليل، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.