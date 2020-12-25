سُجن في قضية قتل وجسد شقيقه حكايته في هذا الفيلم.. حكايات سامي سرحان في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحل اليوم الموافق 25 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان سامي سرحان، الذي قدم العديد من الأعمال التي ما زالت محفورة في ذاكرة السينما.

من المفارقات العجيبة في حياة سامي سرحان ظهوره على الشاشة قبل دخوله المجال الفني بنحو 3 أعوام، من خلال تجسيد شقيقه لشخصيته في فيلم "إحنا التلامذة"، وهو الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية لثلاث شباب ارتكبوا جريمة قتل كان "سامي" واحدًا منهم.

وبحسب ما قال الناقد الفني الكبير طارق الشناوي لـ "الخليج 365"، فإن سامي حُكم عليه بـ15سنة سجن في تلك الواقعة، قائلًا: "الواقعة حقيقية وأكدها لي عاطف سالم الذي قابل سرحان في السجن واستمع إلى قصته".

وأضاف: "سامي لم يكمل المدة كاملة في السجن وخرج حسن سير وسلوك بعد فترة".

بعد خروج سامي سرحان من السجن كانت قصته قد عُرفت للجميع من خلال تجسيدها على الشاشة ضمن أحداث الفيلم السابق ذكره، عرف طريق الفن وشارك لأول مرة مع شقيقه شكري سرحان في فيلم "الحقيبة السوداء" في عام 1962، وتوالت بعدها أعماله الفنية.