إيرادات الخميس.. "ريما" يتفوق على "الصندوق الأسود" و"الغسالة" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال الثمانية مجتمعة أمس الخميس 24 ديسمبر، إيرادات قُدرت بـ234 ألفا و532 جنيها، موزعة على النحو التالي..

ريما

نجح فيلم "ريما" في الحصول على المركز الأول، ليتصدر شباك التذاكر، بعد تحقيقه 75 ألفًا و449 جنيهًا.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، إيهاب فهمي.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز الثاني، محققًا 70 ألفا و215 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 47 ألفا و792 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

خان تيولا

فاز بالمركز الرابع فيلم "خان تيولا"، وحقق 14 ألفا و443 جنيها.

"خان تيولا" يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

عفريت ترانزيت

في المركز الخامس جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 12 ألفًا و631 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

توأم روحي

وفي المركز السادس جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 8 آلاف و172 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

زنزانة 7

ذهب المركز السابع لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 5 آلاف و626 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز الثامن، بعد تحقيقه 204 جنيهات.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.