صورة.. ظهور مميز لـ خديجة ابنة محمد إمام احتفالا بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه صورة له من احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس. وظهر "إمام"، في الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام"، وهو يمسك بيد ابنته "خديجة" بجوار شجرة كريسماس كبيرة. من ناحية أخرى، يعمل محمد إمام حاليًا على مسلسل "الملك"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

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