(حقيقة) إصابة كريم فهمي بفيروس كورونا

كشف الفنان كريم فهمي عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وكتب "فهمي" عبر خاصية الاستوري قائلًا : "إيجابي كورونا.. الحمد لله".

يُذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "ونحب

تاني ليه"، الذي عُرض في رمضان 2020، وشاركه البطولة كل من النجمة ياسمين عبدالعزيز، والفنان شريف منير، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

تدور القصة حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما،

ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

ويستعد النجم كريم فهمي لعرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل" يتناول العمل فصل جديد من فصول بطولات الجيش المصري، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، أحمد شاكر عبداللطيف، أسماء أبواليزيد، انجي المقدم، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد داش، بشرى، رياض الخولي، تأليف هاني سرحان.