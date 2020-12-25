(أسعد شخص على وجه الأرض).. أول تعليق لحازم إيهاب بعد زفافه على منة داغر

احتفل الفنان الشاب حازم إيهاب بعقد قرانه وزفافه على منة داغر، مساء أمس، الخميس، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين الشباب أبرزهم توني ماهر، كريم العمري، مهند حسني، عزوز عادل، بالإضافة إلى أسرة العروسين والأصدقاء المقربين لهما.

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وحرص "إيهاب" على مشاركة جمهوره مجموعة صور من الزفاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا : "أنا أسعد شخص على وجه الأرض".

يذكر أن حقق الفنان الشاب حازم إيهاب شهرة واسعة من خلال برنامج "SNL بالعربي"، وشارك في بطولة عدد من الأعمال

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ويستعد الفنان حازم إيهاب لعرض فيلم "العارف" بطولة النجم احمد عز، تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.