الحضرة ورباعي أوتار يقدمان حفل إنشاد ديني بروح كلاسيكية

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوي من جديد فريق "الحضرة" للإنشاد الديني على مسرح النهر مساء أمس، الخميس، برفقة فريق "رباعى أوتار" الذين قدما معًا مزيج من قصائد الإنشاد الدينى مع الموسيقى الكلاسيكية التى أضافت سحرًا مختلفًا وحالة روحانية صافية.

قدّم الفريق مع رباعى أوتار مجموعة من الأغنيات الدينية والقصائد الصوفية بدأوها ب "تتر مسلسل لا إله

إلا الله، مدد يا رسول الله، يا نسم الروح، مدد يا سيدة، أيا من بالوفا، نحن فى ساحة الحسين، أننا فقراء، الله سماع".

الحضرة للإنشاد الصوفى هم فرقة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات

والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى.

تأسس الرباعي عام ٢٠١٢، ويضم الفنانين: ياسر غنيم وخالد صالح "فيولينة"، عصام عبدالحميد "فيولا"، ومحمد عبدالفتاح "تشيللو"، يضم برنامج الحفل تقديم مجموعة من المؤلفات لكبار أعلام الموسيقى الروسية منهم: "ألكسندر بورفيرييفيتش بورودين"، "ألكسندر جلازونوف"، بالإضافة إلى "سيرجي رخمانينوف" الذي كانت تتميز مُوسيقاه بالروح الشرقية، وصُنف كأعظم عازف بيانو في القرن العشرين واشتهر بقيادته للفرق المُوسيقية.