"منيب باند" من جديد على مسرح الحكمة بساقية الصاوي

أحيا فريق "منيب باند" حفلًا على مسرح الحكمة بـ ساقية عبدالمنعم الصاوي، بعد فترة طويلة من الغياب مساء أمس، الخميس، ويقدم الفريق أعمال الفنان الكبير أحمد منيب.

قدّم الفريق على مدار ساعتين مجموعة منوعة من أغنيات منيب ومنها "صدقنى يا صاحبى، قول للغريب، فى عنيكى، فينك يا مشوارى، الليلة

يا سمرة، شبابيك، يا ليلة عودى تانى، يا وعدى عالأيام، تعالى نلضم أسامينا".

منيب باند فرقة موسيقية نوبية تقدم كل الألحان التى لحنها الفنان أحمد منيب و التى غناها بصوته. تأسست الفرقة عام 2011 وذلك في الذكرى العشرون لرحيل

احمد منيب تتميز الفرقة بالموسيقى والإيقاع النوبى فى الموسيقى المصرية مما اضاف على الأغنية شكل مصرى جديد بثقافة الجنوب. مؤسس الفرقة هو خالد احمد منيب نجل الراحل أحمد منيب.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.