ريم حجاب ترصد مفاهيم الحب والحرية في العرض المسرحي "كارمن" بالقومي للمسرح

عرض اليوم ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثالثة عشر مسرحية "كارمن"، من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وإعداد وإخراج ريم حجاب.

وقالت المخرجة ريم حجاب، إن العرض المسرحي "كارمن" هو عرض غنائي راقص، أساسه البنائي كنص هو البناء الدرامي في أوبرا "كارمن"، وذلك بعد صياغة ترجمة تحاكي المشاهد الأصلية في الأوبرا برؤية درامية إخراجية خاصة.

وأوضحت ريم حجاب، أن العرض يتناول مفاهيم الحب، التملك، الحرية، والواجب والإرادة الحرة والمسؤولية في إطار قصة حب بين الغجرية "كارمن"، والجندي "دون خوزيه".

تضم لجنة التحكيم كلا من دكتور أسامه أبو طالب، رئيسا، وأعضاء الموسيقار

منير الوسيمي، والفنان جمال عبد الناصر، والفنان محمد أبو داوود ود.صبحي السيد ود.عاطف عوض والمؤلف وليد يوسف ومقرر اللجنة المخرج محمد نور، وأمين اللجنة محمد البنان.

‎يذكر أنه، تقام الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13

عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.