الليلة.. "اعترافات زوجية" يعرض "مرتين" تلبية لرغبة الجمهور في سادس أيام القومي للمسرح

قدمت فرقة صوفي للفنون الأدائية العرض المسرحي "اعترافات زوجية"على خشبة مسرح الغد بالعجوزة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر "دورة الآباء"، وبناء علي رغبة الجمهور سيتم عرض المسرحية اليوم، مرتين، وذلك في الساعة السادسة حيث ستحضر لجنة التحكيم لمشاهدته، ثم يعاد عرضه في الثامنة .

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"اعترافات زوجية" من بطولة أحمد السلكاوي ونورا عصمت و إعداد وإخراج أحمد فؤاد الذي يقول عن العرض أنه مأخوذ عن نص لكاتب فرنسي و تم تمصيره وعرضه العام الماضي، وتمت إعادة تهيئة أحداثه خصيصا للمهرجان، وهو يناقش المشاكل الاجتماعية والزوجية في إطار من التشويق والجريمة.

مضيفا أن اختيار هذا العرض

للمشاركة يحقق التوازن وسط العروض الفلسفية التي اعتمدها المهرجان هذا العام ، وأكد "فؤاد" أنه سعيد بإقامة المهرجان و استمرار النشاط المسرحي في تلك الظروف التي يمر بها العالم، و المهرجان يجذب المهتمين بالشأن المسرحي كل عام، إذ أن محدودية اتساع قاعة مسرح الغد وسط الإجراءات الاحترازية المشددة لم تمنع الجمهور من الحضور للعرض والتزاحم قبل بدايته، ما دفع الفرقة للاتفاق مع إدارة المسرح لتكرار العرض مرتين غدا في يومه الثاني.

جدير بالذكر ‎أنه تقام الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى

4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.