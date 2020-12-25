مكسيم خليل بإطلالة جريئة جدًا في أحدث صوره

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الفنان السوري مكسيم خليل متابعيه بالطريقة التي اختارها من أجل توجيه المعايدة إليهم لمناسبة حلول أعياد نهاية العام. ولهذه الغاية نشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة ظهر فيها عاري الصدر.

وابدى الكثير من الناشطين استغرابهم ذلك وهو ما تبين من خلال تعليقاتهم التي تراوحت في الكثير منها بين السخرية والانتقاد. ومما كتب فيها: “اتستر برضايي ع اسمك هلا بصيبوك بالعين” و”ايوا بلش يشلح مكسيم خليل” و”سوف تندم وسوف تحذفها” و”شو هيدا؟ ولو؟” و”شو هالمعايدة هيدي؟ شو عم يعمل إغراء؟” كأنك مزودها شوي”.

ويشار إلى ان الممثل السوري احتفل منذ نحو شهرين بيوم ميلاده من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص على التطبيق وظهر فيها بإطلالة مماثلة.

وكشف من خلال التعليق عمره حيث لفت إلى أنه بلغ الـ42 عاماً وكتب: “42 سنة. عيشوا الحب وتركوه ياخدكم لأحلامكم. الحب بخليك ماتخاف، بخليك ما تستسلم. الحب بخليك عايش، هو البداية وهو الطريق وهو النهاية. شكراً لكل المحبة يلي بتغمروني فيها دايماً وتحديداً اليوم بتنمالكم كل السعادة والنجاح والحب”.