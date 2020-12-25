عملية جراحية في العين لرامي صبري

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” خضوعه لإجراء عملية جراحية في العين، حيث نشر صورة له من التجهيزات ما قبل العملية وعلق كاتباً: “عملية بسيطة في العين مع صديقي الدكتور محمود”.

وتلقى رامي العديد من التعليقات التي دعت له بالشفاء العاجل، متمنين أن يعود سريعاً لجمهوره.

يذكر أن رامي صبري كان أول الفنانين الذين أعلنوا إلغاء حفلاتهم التي كانت مقررة في رأس السنة القادمة، وذلك بعد الأنباء حول عودة انتشار كورونا من جديد وبشكل كبير، في الموجة الثانية للفيروس.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية باسم “مش مرتاحين” والتي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي تعتبر تتر مسلسل «طلقتك نفسي» الذي بدأ عرضه على شاشة قناة النهار.

وتشهد الأغنية تعاون رامي مع عزيز الشافعي بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها وقام تميم بالتوزيع الموسيقي والميكس.