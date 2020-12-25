أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بطريقتها الخاصة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة أنغام على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور مع نجلها “عبد الرحمن”، تحتفل بها معه بعيد ميلاده، معلقة عليها قائلة: “نور عيوني وصاحبي وأحن قلب قابلته ربنا يحفظك يا روحي ويزيدك موهبة وطيبة ابني عبد الرحمن عقبال ميت سنة يا روحي”.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من جمهور ومتابعي أنغام، مع الكثير من التعليقات المهنئة له، كما حرص عدد من النجوم علي تهنئتها، حيث علقت النجمة لطيفة قائلة: “ربنا يحميه ويخليه ويحافظ عليه”، وكتبت الإعلامية وفاء الكيلاني “ربنا يحميه”.

وكانت قد ترددت مؤخراً الكثير من الأقاويل عن إصابة النجمة أنغام بفيروس كورونا، بعد إصابة راندا رياض مديرة أعمالها بالفيروس وزوجها الفنان محمد الشرنوبي، وهو ما نفته في تصريحات لها، وأنها لا تختلط بمديرة أعمالها هذه الفترة، وتتواجد في المنزل حاليًا، ولم تخضع لأي تحاليل للكشف عن إصابتها.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة أنغام حالياً للسفر إلى دولة الإمارات خلال أيام قليلة، لإحياء حفل غنائي في الشارقة آخر الشهر الحالي، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، وذلك بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.