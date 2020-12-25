والدة حلا الترك تتهم أسرتها باستغلالها مادياً وبتزوير بيانتها

متابعة بتجــــــــــرد: حلت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك ضيفة على برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان على شاشة قناة “سكوب”. وتطرقت خلال الحلقة إلى الخلاف بينها وبين ابنتها وأسرتها.

وفي هذا السياق ردت على سؤال عما إذا كان صراعها مع المنتج محمد الترك ووالدته مادياً أي يهدف إلى جني الأرباح من خلال موهبة حلا واشارت إلى أن الأخيرة فنانة محبوبة وأنها دخلت إلى قلوب الكثيرين.

ولفتت إلى أن هذا أدى إلى تحقيقها الارباح المادية وأن أحداً لم يتوقع ذلك، مضيفة أن عائلتها أظهرت الطمع بأموالها. وتابعت أنها لم تقم بأي أمر يعود بالفائدة عليها في هذا السياق. وذكرت أنه تم بناء الفيلا التي يقيم فيها الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة بفضل عملها وأن المبلغ الذي تم دفعه كان كبيراً. وكشفت أنه لم تتم كتابة المنزل باسمها مؤكدة أنها لم تكن تمتلك شيئاً عندما عادت للعيش معها.

وفي الحلقة نفسها تحدثت السابر عن تعرضها للظلم وقالت: “يحاربونني في سمعتي وشرفي ويريدون تدميري ونفيي من الدنيا والزج بي في السجن. واتمنى أن يضع القانون لهم حداً”. وذكرت أنها تعرضت للتهديد.

وكشفت أنها فوجئت حين ذهبت إلى مدرسة ابنتها أنه تم تزوير بياناتها حيث ذكر فيها أن والدتها هي دنيا بطمة.

واضافت أنه يتم تحريض حلا ضدها وأنها لم تعلمها بعزمها متابعة دراستها في دبي. وتوجهت إليها بالقول: “اسمعي كلامي لما تتزوجين ويصير عندك عيال أنا ما أريد أولادك يسوون فيكي نفس اللي سويتيه فيني” طالبة منها التنازل عن القضية ومشيرة إلى انها ستحصل على أموالها. ونفت سعيها إلى تحقيق الشهرة عن طريقها.