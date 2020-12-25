وفاة والد نجمة “ستار أكاديمي” بسكتة قلبية

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن حساب موقع ET مغربي على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وفاة والد نجمة “ستار أكاديمي” الفنانة المغربية حنان الخضر بسكتة قلبية. ونشر صورة للأخيرة مع التعليق: “للأسف تلقينا قبل قليل خبر وفاة السيد فريد الخضر والد الفنانة المغربية المعتزلة حنان الخضر بعد معاناة طويلة مع مرض القلب (حفظكُـم الله منه) إنا لله و إنا إليه راجعون. فراق الأب صعيب الله يرحمو ويصبرهم على فراقو”.

واثار هذا موجة من التعاطف مع الخضر حيث تمنى لها الجميع الصبر والسلوان. ويشار إلى أنها فاجأت الجمهور في وقت سابق بارتدائها الحجاب. وهو ما كشفه مؤخراً خبير التجميل المغربي جواد قنانة خلال بث مباشر.

وقال رداً على سؤال عن نساء ارتدين الحجاب واعتزلن الظهور العام: “للحجاب حرمته ولا يمكن المرأة التي تضع الحجاب أن تنشر صورها وفيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك في هذا نوعاً من الإثارة”.

وأضاف: “أنا أعجبتني حنان الخضر التي تحجبت واعتزلت مواقع التواصل الاجتماعي” الأمر الذي صدم الكثير من المتابعين حيث تساءلوا عن موعد حدوث ذلك وعن سر أخذ الفنانة هذا القرار.