زوجة طارق العريان الأولى تدخل على خط أزمة ارتباطه وتهاجم أصالة بقسوة

متابعة بتجـــــــــرد: دخلت هالة العتّال، الزوجة الأولى للمخرج طارق العريان، على خط الأزمة الدائرة الآن بين طليقها والفنانة أصالة،حيث هاجمت تصرف الأخيرة بنشرها صورته مع الموديل نيكول سعفان، والتعليق عليها بانتقاد العريان واتهامه بالخيانة.

وعبر حسابها على “فيسبوك” كتبت طليقة العريان الأولى قائلة: “دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنتي دلوقت”.

تابعت: “الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام إن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه”.

أضافت العتال: “بس ده نصيب، الأهم دلوقت الأولاد، كفاية تشهير في طارق، هو مش خاين وأنت عارفة ده كويس جداً، والأهم من الراجل دلوقت الأولاد بس، بلاش نشوه الصورة، وهو حر وأنتي عيشتي معاه ١٣سنة وأنا عيشت ١٠سنين، ومعملتش أي حاجة من دي عمري، لأن الأهم كان ابني مش أنا، أرجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وأنتي عارفة ده كويس”.

على جانب آخر، وجهت هالة العتال رسالة امتنان لزوجها السابق ووالد ابنها طارق العريان وكتبت: “أنا بشكرك على وقوفك جانبي في حل مشكلتي، كنت ليه سند، وأمان، وده طبيعي، بعرفك وأنا عمري ١٨ سنة كنا صغيرين، واتجوزنا، وأحلى حاجة عمر حبيبي القمر اللي معك اللي بشكرك عليه في حياتي، ويا رب احفظه ليا وليك هو واخواته، أنت راجل وأب محترم لأولادك، وأنت بالنسبة ليا صديقي، وحبيبي وابن بلدي، وبشكرك من قلبي على كل حاجة، مع أني لسه كنت بكلمك”.

وأضافت: “بس حسيت إني عايزه أكتب كده، عيش حياتك حبيبي، أنا فخورة فيك وفي نجاحك وبشكرك على ابننا وعلى كل حاجة، وربنا وحده هو عارف اللي جواك، وشكرا على دعمك المعنوي ليا، لما كنت محتاجاك، كنت برتاح لكلامك وده كان مهم أوي ليا، كنت بقف على رجلي من جديد، عيش حياتك وانبسط لأني الوحيدة للأسف اللي فاهمة، إيه اللي كنت أنت فيه، ربنا يحفظكوا”.