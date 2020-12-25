شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم ميلادها.. غادة عادل بدأت موديل فى كليب هانى شاكر حتى أصبحت نجمة السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحتفل النجمة غادة عادل اليوم بعيد ميلادها وسط ابنائها وطليقها المخرج مجدى الهوارى، كما احتفل الأخير بها ونشر الثنائى أكثر من صورة تجمعهما سوياً، فكان السؤال الأول والأخير فى ذهن جمهور غادة هو هل عادت لطليقها مرة أخرى؟

وتلقت الفنانة غادة عادل العديد من المعايدات بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت تهنئة المخرج مجدي الهواري وأصدقائها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

غادة عادل تزوجت من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغير، عام 1997 وأنجبت ابنها الأول "عبد الله" و "مريم" ومحمد"، و التوأم "حمزة" و"عز الدين".

وفى نهاية عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب.

غادة عادل عرض عليها الكثير من الأعمال السينمائية إلا أنها اختارت فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" لتمثل فيه عام 1998 تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، مع مجموعة من النجوم الشباب أمثال محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي وهاني رمزي ليكون بداية انطلاق مشوارها السينمائي.

بدأت "غادة عادل" مشوارها الفني من الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد مشاركتها فى فيديو كليب الفنان "هاني شاكر" فى أغنية "تخسري" عام 1997حيث توالت عليها عروض الكثير من الأعمال الفنية.

وفى عام 1999 قدمت الجزء الثاني من فوازير "أبيض وأسود"، كما شاركت في فيلم "عبود على الحدود"، مع علاء ولي الدين، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز وعزت أبو عوف، من إخراج شريف عرفة.

فى عام 2000 قدمت مسلسل "وجه القمر"، وشاركت في فيلم "بيلية ودماغه العالية"، مع محمد هنيدي وسعيد صالح وهالة فاخر ومن إخراج نادر جلال.

وفى عام 2001 قدمت مسلسل "خليك جريء" وفيلم "اسعاف 55 "، مع أحمد حلمي ومحمد سعد وإخراج مجدي الهواري.

أمضت 3 سنوات بدون أي أعمال لتعود عام 2004 بفيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز وحسن حسني من تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان.

عام 2005 قدمت مسلسل "مبروك جالك قلق"، وشاركت في ثلاث أفلام سينمائية هي "ملاكي اسكندرية"، "حمادة يلعب" و"عيال حبيبة".

عادت عام 2006 لتشارك أحمد حلمي البطولة في فيلم "جعلتني مجرماً" وشاركهم فيه الفنان حسن حسني وريهام عبد الغفور وهو من إخراج عمرو عرفة.

تركت غادة عادل بصمتها فى السينما المصرية بالكثير من الأعمال أخرها مع المخرج عمرو عرفة فى فيلم "الكهف"، ويكتبه المؤلف أيمن بهجت قمر، ويبدأ تصويره الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات باقى النجوم المشاركين فى الفيلم، وينتمى العمل لنوعية الأعمال التاريخية وبه أكشن وتشويق.

وتنتظر غادة عرض فيلم "قمر 14" من إخراج هادى الباجورى، ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطالا مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.