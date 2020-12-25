شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: "جالى كورونا وأنا أحسن من غيرى الحمد لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج جمال العدل، لـ"الخليج 365"، أنه أصيب بفيروس كورونا منذ يوم الثلاثاء الماضى بعد ما شعر بأعراض الفيروس وأجرى تحليل البى سى آر، وكانت النتيجة إيجابية، قائلا: "الحمد لله جالى الفيروس بس أنا أحسن من غيرى وخير إن شاء الله".

وكانت النجمة يسرا أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، لـ"الخليج 365"، مؤكدة أنها تخضع للعزل المنزلى تحت إشراف الأطباء، وتقوم بجميع الإجراءات اللازمة للعلاج من الفيروس وعلقت: "أنا مش قادرة أتكلم".

يذكر أن حمال العدل ويسرا يحضران لمسلسل درامى رمضان المقبل، وكانت هناك جلسات عمل تتم بشكل يومى مع المخرج سامح عبد العزيز للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل قبل انطلاق تصويره، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع، حيث يستمر مخرج العمل فى التحضيرات النهائية دىن بطلة العمل ليبدأ فى التصوير للعرض فى شهر رمضان.