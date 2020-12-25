شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحتفل بـ الكريسماس بـ"طوق" زينة وشجرة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة نيللى كريم، بـ الكريسماس، اليوم الجمعة، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة مع شجرة عيد الميلاد، ظهرت خلالها مرتدية "طوق" من زينة عيد الميلاد حول رأسها، وكتبت فى تعليقها عليها: "Merry Christmas".



نيللى كريم

وكان مقطع فيديو، للنجمة نيللى كريم قد انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعى أثناء احتفالها بعيد ميلادها بصحبة والدتها، والتى ظهرت برفقتها فى ظهور نادر لها منذ سنوات، واحتفلت نيللى بشكل خاص مع والدتها بتورتة عيد الميلاد، بعيدًا عن احتفالها مع نجوم الفن وأصدقائها، وتأتى هذه الصور الجديدة لوالدتها فيما تقتصر ذاكرة محبى النجمة نيللى كريم على صور قديمة لهما معاً قبل أن تظهر معها بمناسبة عيد ميلادها.





من ناحية أخرى، قال المنتج جمال العدل، إنه بصدد التحضير لفيلم جديد، سيكون مفاجأة، من بطولة النجمة نيللى كريم وفريق المدفعجية، الذين قدموا الأغنية الدعائية لمسلسل بـ "100 وش"، وحقق نجاحاً كبيراً فى دراما رمضان الماضى، مشيراً إلى أن الفيلم فى مرحلة الكتابة حالياً، وعند الانتهاء من كافة التفاصيل سنعلن عن أسماء الممثلين والمخرج، موضحاً أن فريق المدفعجية شباب جامعى ومجتهد ولديهم أفكار مميزة، وسنقدم فيلم شعبى "شيك".

وأكد العدل خلال لقائه فى برنامج "من غير زعل" الذى يقدمه الكاتب الصحفى عماد صفوت على منصات ”الخليج 365”، أنه سيقدم فى رمضان المقبل مسلسلين للنجمتين نيللى كريم ويسرا، حيث تقدم الأولى مسلسلا من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، بينما تقدم النجمة يسرا مسلسلا من تأليف أحمد حسن، وإخراج سامح عبد العزيز.