- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحتفل بأعياد الكريسماس مع زوجها يوسف الخال x صورتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نيكول سابا على الاحتفال بـ الكريسماس بصحبة زوجها يوسف الخال من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وكتبت "Merry Christmas to all"، ويأتى ذلك بعدما احتفلت مؤخراً بعيد زواجهما.
نيكول وزوجها
واحتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بعيد زواجها التاسع من الممثل يوسف الخال الأربعاء الماضى، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا رومانسية بصحبة زوجها يوسف الخال، معلقة "9 سنوات معا"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها على السوشيال ميديا.
نيكول سابا
وتزوجت الفنانة نيكول سابا من الممثل يوسف الخال فى 2011، وقد بدأت النجمة نيكول سابا مشوارها عن طريق الغناء بعد انضمامها لفريق "فور كاتس" عام 1988، بعد انسحاب رولا بهنام، وبسبب جمال نيكول سابا واجادتها الكبيرة في الغناء والرقص الاستعراضي اختارها غسانا لرحبانى للمشاركة مع الفرقة وقدمت معهم البومين هما "تيك توك"، و"ليل نهار"، لتبدأ رحلة الشهرة في مجال الغناء وانفصالها عنا لفرقة وتقديم البومات وأغنيات وكليبات منفردة بالإضافة إلى إحياءها للعديد من الحفلات الغنائية في مختلف الدول.
جدير بالذكر أن فيلم التجربة الدنماركية يعد وش الخير على نيكول سابا، فقد شاركت في العديد من الأفلام السينمائية سواء في دور البطولة مع نجوم من الصف الأول أو من خلال أدوار أخرى وحققت بالفعل نجاحا من خلاله، منها، قصة الحى الشعبى، 1/8 دستة أشرار، عمليات خاصة، السفاح، بابا، سمير أبو النيل، هاتولى راجل، حياتى مبهدلة.
ولم ينته طموح نيكول سابا عند هذا الحد، بل شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا على شاشة التليفزيون، منها، الحب الممنوع، عصابة بابا وماما، نور مريم، الكبير أوى، فرق توقيت، ألف ليلة وليلة، نصيبى وقسمتك، مذكرات عشيقة سابقة، ولاد تسعة، قلب العدالة، الهيبة العودة، واكلينها والعة، سبع صنايع.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تحتفل بأعياد الكريسماس مع زوجها يوسف الخال x صورتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.