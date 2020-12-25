شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحتفل بأعياد الكريسماس مع زوجها يوسف الخال x صورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نيكول سابا على الاحتفال بـ الكريسماس بصحبة زوجها يوسف الخال من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وكتبت "Merry Christmas to all"، ويأتى ذلك بعدما احتفلت مؤخراً بعيد زواجهما.



نيكول وزوجها

واحتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بعيد زواجها التاسع من الممثل يوسف الخال الأربعاء الماضى، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا رومانسية بصحبة زوجها يوسف الخال، معلقة "9 سنوات معا"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها على السوشيال ميديا.