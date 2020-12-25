شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحتفل فى الكريسماس بـ"الكمامة" وتحث جمهورها على الالتزام لنتخلص من الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية يارا، بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية فى هذا العيد، أن يولد الخير والسلام والحب بين الجميع فى كل دول العالم، وأن يكون الجميع ملتزم حتى يتم التخلص من وباء فيروس كورونا.



يارا

ونشرت يارا، صورة لها من داخل سيارتها، وعلى وجها "الكمامة"، أتبعتها قائلة: "صباح العيد ميلاد مجيد، وإن شاء الله بهذا العيد يولَد الخير والسلام والحُبّ بكلّ العالم، ونكون كلنا ملتزمين لنخلص من هذا الوباء يا ربّ وخصوصا هذه الأيام وبالأعياد ودايماً لا تنسوا الكمّامة"، مؤكدة على جمهورها: "لا تنسوا اللايف اليوم الساعة 10 بتوقيت دبى، جاهزين للايف والمفاجأة الليلة؟".





وكانت الفنانة يارا، كشفت عن احتفالاتها مع محبيها بأعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حينما أعلنت أن اليوم الجمعة 25 من ديسمبر، ستعلن خلاله عن مفاجأة لمتابعيها من خلال لايف يبدأ فى الساعة العاشرة.

وقالت: " بكل مناسبة حلوة بطلّ عليكم لنتواصل ونحتفل سوا، ولنودّع هالسنة ونعيّد بعض رح طلّ عليكم بلايف على الإنستجرام نهار الجمعة 25 ديسمبر يوم "عيد الميلاد" الساعة 10 بتوقيت دبى، وتطلعوا معى لنعيّد بهاليوم المُميّز اللى كمان رح أعلن فيه عن مفاجأة كتير كبيرة ومهمّة بهذه الليلة.. يلا مين قال أنا".

كما شاركت النجمة يارا، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، وظهرت خلاله وهى تقوم بتحضير كيكة الكريسماس فى المطبخ وتشرح كيفية إعداد الكيكة، وكتبت قائلة: "ما فى أحلى من هاللّيلة.. ليلة الميلاد عم نحضر كيك ليلة الميلاد".