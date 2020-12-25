شكرا لقرائتكم خبر عن حياته مش كوميدية.. عبد المنعم إبراهيم بحوار نادر: القدر خد زوجتى وسابلى 4 أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم واحدا من أهم نجوم الزمن الجميل بعدما جسد أدوارا عديدة لا تزال في ذهن محبيه إلى الآن، بأفلام مثل "سكر هانم"، و"طاقية الإخفا" بالإضافة إلى غيرها من الأدوار، وخلال حوار نادر له مع التليفزيون الإماراتى تطرق إلى رحلته الفنية ورأيه فى أوجه الكوميديا من وجهة نظره وطريقة تقديم الممثل لها مثلما يظهر خلال الحوار الذى نسلط الضوء عليه.



عبد المنعم ابراهيم

وأكد عبد المنعم إبراهيم خلال الحوار عن أهمية الكوميديا الاجتماعية التي تتطرق لمعالجة أمور حياتية نعايشها بالمجتمع، وهى الكوميديا الذى أيقن أهميتها وحبه للعبها منذ بداية مسيرته الفنية، فبعدما بدأ حياته مع فرقة إسماعيل ياسين لم يجد نفسه فيها لأنهم كانوا يعتمدون على الكوميديا "الفرس" التي تعنى الضحك لغرض الضحك أكثر، وبالتالى ذهب للمسرح القومى والعمل به.

وتطرق عبد المنعم إبراهيم إلى حياته الشخصية والتى تتسم بالجدية، حينما أكد أن القدر أخذ منه زوجته وترك له أربعة أطفال، وهو ما جعله يأخذ الحياة على محمل الجدية بصورة أكبر عما يعتقده الجمهور ناحية الكوميديان عن أن حياته حافلة بالضحك، مؤكداً أن الجمهور أحياناً ما يعتقد أن الفنان الكوميدى الذى يضحكهم حياته تعكس ذلك، نافياً الأمر جملة وتفصيلاً.

وأضاف بخصوص تلك النقطة : "أنا شخصياً القدر اخذ منى زوجتى وسابلى 4 أطفال ما يجعل حياتى مخالفة تماماً لما يعتقده الكثيرون"، وأضاف : "مش بالضرورة ان الكوميدى يكون فى حياته كوميدى ومضحك فأنا على سبيل المثال حياتى مصبوغة بالجدية.

كما تطرق عبد المنعم إبراهيم إلى ذكرياته مع دخول الكوميديا فى بداية مسيرته، مؤكداً على أنه كان يعمل خلال عرض مسرحى جاد يعرض داخل طنطا إلا أنه وفور رؤية الجمهور له ومع القائه الشعر كما يتطلب الدور لم يتمالك الجمهور نفسهم من الضحك، ومن يومها أيقن أن لديه موهبة بإضحاك الناس.