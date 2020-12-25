شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تحتفل بـ"الكريسماس" برقصة مع ابنتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بالكريسماس، وذلك برفقة ابنتها تاليا، حيث نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، فيديو مع ابنتها وهما ترقصان بملابس المنزل، وفجأة تتغير ملابسهما إلى ملابس احتفالية، حيث ارتدت سيرين فستان أحمر جذاب، وقد لاقى المقطع الذى نشرته سيرين اعجاب عدد كبير من متابعيها ومحبيها عبر انستجرام، وعلقت، "ميلاد مجيد للكل".

واحتفل أمس مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بالكريسماس، سواء بالصور أو الفيديوهات، أو بعبارات التهنئة للمتابعين، حيث احتفلت الفنانة نور اللبنانية بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، مع قطتها "كراميل"، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على الجميع، مشيرة إلى أن العام الحالى كان عامًا صعبًا لكننا جميعًا نجحنا فى تجاوزه.



سيرين وابنتها



سيرين

فيما كتبت نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر:"حب وفرح وإيام حلوة بتمناها للكل.. يا رب الإيام الجايي تمحي كل شي صعب عشناه وترجع البسمة تسكن بكل البيوت ميلاد مجيد"، كما حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على تهنئة جمهورها، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة:" كل سنة وانتم كلكم طيبين وحلوين Merry Christma".

وهنأ القيصر كاظم الساهر، جمهوره عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" أطيب الأمنيات و أحر التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد"، ونشرت الديفا سميرة سعيد صورة لها عبر انستجرام، وعلقت:" Merry Christmas".