محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة دينا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا من طفولتها أثناء احتفالها بالكريسماس. وعلقت "دينا"، على الصور قائلة: "دي بقي صورتي وأنا صغيرة في الكريسماس، كل سنة وانتوا طيبين". من ناحية أخرى، شاركت دينا مؤخرًا في مسلسل "سكن البنات"، بطولة وفاء وآيتن عامر، منة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي.

كانت هذه تفاصيل خبر دينا تنشر صورًا من طفولتها.. هل تغيرت ملامحها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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