صفية العمري تحتفل بالكريسماس: أتمنى دوام الصحة والعافية للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة الكبيرة صفية العمري على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "صفية"، صورة لها بجوار شجرة الكريسماس، وعلقت: "فى موسم أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، أتمنى دوام الصحة والعافية على الجميع وأن يكون عام 2021 مليئا بالمفاجآت السعيدة بعد تلك الأيام الصعبة".

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال صفية العمري فيلم "كان لك معايا"، بطولة محمود قابيل.