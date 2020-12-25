مصطفى درويش يعلن عن موعد خطوبته.. والعروس من خارج الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان مصطفى درويش عن موعد خطوبته خلال لقائه ببرنامج "توب تريندينج".

وقال "درويش"، إنه سيحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني خلاله شهر من الآن، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

كما نشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مرتديًا البدلة وعلق مازحًا: "عريس بقى وكدا".

من ناحية أخرى، شارك مصطفى درويش مؤخرًا في حكاية "ربع قيراط"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، بطولة ريهام عبد الغفور، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.