إشكالية الوجود الإنساني وصراع البقاء في العرض الجامعي "قاع" بالمهرجان القومي للمسرح المصري

شارك فريق مسرح كلية الهندسة جامعة المنصور ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر "دورة الآباء" بالعرض المسرحي "قاع" والذي عرض على خشبة مسرح العرائس بالعتبة، وشهد تصفيقا متواصلا من الجمهور ولجنة التحكيم عقب انتهاء العرض.

عرض "قاع" من تأليف وإخراج الطالب محمود محسن الذي يقول عن العرض أنه يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده الذي لا يعرف غايته من جانب وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، من خلال عدة عناصر فنية كالتراجيديا والكوميديا والتعبير الحركي والموسيقى والغناء.

مضيفا أنه اختار قالب من الفانتازيا لطرح فكرته، إذ يظهر الأبطال في البداية كهابطين من خلال

فتحة أنبوب تتدلى من أعلى غير معروفة الامتداد أو البداية فيما يجلس على جانبيها رجل وامرأة تجسيدا لآدم وحواء، ومن ثم يحاول الأبناء والأحفاد الهابطون واحدا تلو الآخر استكشاف سبب وجودهم ومعطيات الواقع الذي فرض عليهم والأرض المضطرين للبقاء عليها، بينما يكتشفون من خلال ذلك أنفسهم.

حضرت لجنة تحكيم المهرجان العرض وهم، د.أسامة أبو طالب، رئيسا، والأعضاء؛ الموسيقار منير الوسيمي، والفنان جمال عبدالناصر، والفنان محمد أبو داوود و د.صبحي السيد و د.عاطف عوض والمؤلف وليد يوسف ومقرر اللجنة المخرج محمد نور، وأمين اللجنة محمد البنان.

‎تقام الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل فى

الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.