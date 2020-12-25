السبت.. عرض فيلم "بين بحرين" بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر - بساحة الأوبرا- التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 26 ديسمبر، الفيلم الروائي الطويل "بين بحرين"، ضمن عروض جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير السينمائى الفنان محمود عبدالسميع.

اقرأ أيضًا // صندوق التنمية الثقافية يشارك في معرض "تراثنا"

الفيلم إخراج أنس طلبة، تأليف مريم نعوم، سيناريو

وحوار أماني التونسي، كريم الدليل، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبني ونس.

يدور الفيلم حول "زهرة" التى تتعرض ابنتها لحادث مأساوي، وتحاول استعادة حقها، كما تصر علي استكمال ابنتها مراحل التعليم، يعقب الفيلم

ندوة مع الجمهور يديرها الناقد رامي المتولي.

يذكر أن استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.