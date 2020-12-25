فيديو لنبيلة عبيد​ يحدث ضجة.. وهذا ما قالته عن غريزة الأمومة

متابعة بتجــــــــــرد: وصفت النجمة نبيلة عبيد مشهد مرض ابنها في فيلم “توت وتوت” الشهير بأنه من أصعب وأقسى المشاهد، لافتة الى أنه يحمل أسمى عاطفة في الوجود وهي الأمومة.
ونشرت الممثلة المصرية عبر حساها على انستغرام مشهد من الفيلم الذي تظهر فيه وهي تحاول إنقاذ ابنها رغم أنها تعاني من حالة خاصة، إلا أن غريزة الأمومة كانت أقوى من كل شيء.
وعلّقت على مقطع الفيديو بالقول: “توت توت… مشهد قاسي وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم الذي نال العديد من الجوائز الفنية…عاطفة الأم حتى ولو كانت من أصحاب الحالات الخاصة. قصة عصام الشماع إخراج عاطف سالم”.
وحرصت النجمة المصرية على تهنئة متابعيها ومحبيها بمناسبات نهاية العام بطريقتها، حيث نشرت مقطع فيديو لمجموعة من الراقصات بالبدلة الحمراء يرقصن على ألحان أغنية الميلاد وعلقت: “كل سنة وانتم طيبين”.
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