يسرا بعد إصابتها بكورونا: “مش قادرة اتكلم”

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة الكبيرة يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعلاج حاليًا، حيث أكدت في تصريحات لها بأنها لا تستطيع الكلام.

وفي أول تعليق لها على إصابتها قالت يسرا: “أشكر كل الناس الذين سألوا عني، وكل الأطباء الذين فعلوا معي كل ما يستطيعون، وأشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وأشكر كل زملائي وأصدقائي داخل مصر وخارجها الذين لم يكفوا عن السؤال عني”.

كانت يسرا قد انتهت من تصوير حلقة تليفزيونية ببرنامج “أبلة فاهيتا”، ومن المقرر عرضها مساء اليوم الجمعة على شاشة قناة ON.

يذكر أن يسرا بدأت الجلسات التحضيرية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما انتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد “ليلة العيد” للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان مقرراً بدء تصويره الأيام المقبلة.