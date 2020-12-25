فؤاد عبد الواحد: حبيبتي من مثلها!

متابعة بتجــــــــرد: طرح الفنان فؤاد عبدالواحد أغنية جديدة بعنوان “حبيبتي”، من كلمات الشاعر حسان العبيدلي، وألحان عمر الخير وتوزيع زيد عادل، ومكس وماسترينغ جاسم محمد، وإشراف حسن طالب. يعبر فؤاد في كلمات الأغنية عن إعجابه بمحبوبته ذات الأطباع الجميلة متغزلاً بدلعها، حيث يقول في مطلعها: حـبــيــبــتــي مــن مــثـلـهـــا مــغـــروره حـــيــل بـنـفسها اوصف وتخذلني الــوصـوف مــا تـشــبــه الا نــفـــســهــا مــثــل الــقـمـر..لا لا الـقـمر يـضـيـع وقـت حـــضــورهــا يـكـفـي عـلـيـه اذا اقــبــلَـــت يــاخــذ بـعـض مـن نــورهــا نفيد بالذكر أن أغنية “حبيبتي” أصدرها فؤاد عبدالواحد عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” ضمن فيديو ممنتج يحتوى على كلمات الأغنية، الى جانب الإذاعات والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.

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