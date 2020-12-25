شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تعتذر عن المشاركة فى مسلسل "عش الدبابير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت النجمة إلهام شاهين عن مشاركتها فى مسلسل "عش الدبابير" بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث قدمت اعتذارها لفريق العمل، نظراً لانشغالها بأعمال أخرى، فضلا عن خوفها من فيروس كورونا وإغلاق المطارات.

ورشح فريق العمل الفنانة دلال عبد العزيز لتكون بديلة إلهام شاهين، ومن المقرر أن تتعاقد دلال رسيماً خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مخرج العمل سافر إلى بيروت منذ أيام للاطمئنان على مواقع التصوير والتفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، المحدد له يوم 12 يناير المقبل، عقب اجازات الكريسماس وأعياد الميلاد.

ويعد اعتذار إلهام شاهين، هو ثانى الاعتذارات فى المسلسل، بعدما اعتذرت الفنان حنان مطاوع الفترة الماضية، رغم الموافقة المبدئية على المسلسل، إلا أن انشغالها ببطولة مسلسلها الجديد "ورد" جعلها تقدم الاعتذار فى اللحظات الاخيرة، ورانيا يوسف بدلا منها.

مسلسل "عش الدبابير" يجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد لأول مرة فى الدراما، ويشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل، وياسمين رئيس، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى.